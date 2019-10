Novantenne scomparso in Austria: ritrovato in Alto Adige

BOLZANO. Si era allontanato da casa, a Lienz, nel Tirolo orientale in Austria, alla guida della sua auto, non facendovi più ritorno. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa non immaginando che l'uomo, quasi novantenne, avesse percorso qualche centinaio di chilometri fino alla Val Ridanna, in Alto Adige.

Lo hanno ritrovato i carabinieri, mentre girovagava in apparente stato confusionale.

L'unica cosa che l'anziano ricordasse erano i propri dati anagrafici, grazie ai quali i militari hanno scoperto che era stato inserito nella banca dati europea come persona scomparsa.

Avvertita la famiglia, il figlio 55enne è arrivato a Vipiteno dove ha potuto riabbracciare il padre e ricondurlo a casa. I carabinieri hanno anche ricostruito i movimenti del novantenne che, dopo aver guidato per qualche ora, era finito in una stradina della Val Ridanna, finendo con l'auto impantanata.

Sceso dal veicolo aveva cominciato a camminare, perdendo l'orientamento.