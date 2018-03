"Febbre da Foxes", tutti in fila per gara 6

BOLZANO. Ci si attende il tutto esaurito per il match dei quarti di finale tra Bolzano e Klagenfurt in programma martedì sera, 20 marzo, al Palaonda di via Galvani alle ore 19.15.

I Foxes, dopo aver espugnato domenica il ghiaccio della Carinzia, si trovano a condurre nella serie per 3-2 ad una sola vittoria dal passaggio del turno.

La gara interna di martedì appare dunque come una ghiotta occasione per staccare il pass per le semifinali ed i tifosi del capoluogo hanno già preso d'assalto le casse di via Galvani per non perdersi l'incontro.