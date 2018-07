Finalmente l'Ikea. A Bolzano arriva l'"order point"

BOLZANO. Finalmente l'Ikea. Il colosso del fai-da-te in salsa scandinava approderà finalmente a Bolzano. Ma con una formula "light".

Fatta uscire dalla finestra negli anni del terrore protezionistico nei confronti della grande distribuzione, è rientrata a dalla finestra.

Arriverà al Twenty, nella hall d'ingresso. «È un modo per rendere la vita più comoda ai bolzanini - dice Giovanni Podini - visti quanti di noi affollano i grandi centri dove si vendono i prodotti Ikea a Parma, Padova o a Innsbruck».

Data di apertura: primo agosto. Poteva essere anche prima ma all'ufficio licenze del Comune è già arrivata l'estate.

Si chiamerà «Ikea order point» questo piccola colonia svedese ma ha tutto quello che serve: tre consulenti, computer, cataloghi, esempi di arredamento, componenti.

«Uno potrà arrivare da noi e chiedere, con una cartina di casa sua: ecco avrei una cucina da arredare o un salotto oppure il bagno», spiega l'amministratore del Twenty. Consulenti significa professionisti e dunque sarà come parlare in una stanza dedicata di un qualsiasi centro Ikea, ordinando direttamente i prodotti dal catalogo.















«Non ci saranno commesse o commessi, insomma semplici illustratori di cataloghi - insistono in via Galilei - ma esperti del settore, professionisti capaci di misurazioni, consulenze tecniche, osservazioni arredative. Il tutto, con la possibilità di riprodurre sul computer le soluzioni necessarie». Sono già state approntate tre "stanze" alle quali si potrà accedere all'interno dei consueti orari di apertura del centro commerciale. Non è un esperimento ma, sembra, un'operazione commerciale strutturata.