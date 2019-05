Mika arriva a Bolzano, appuntamento per il 2 febbraio 2020

Mika torna con un nuovo singolo in uscita oggi in tutto il mondo. La nuova canzone "Ice Cream" è disponibile in streaming, download e in programmazione radiofonica da questa mattina. Ice Cream è preludio di un nuovo album e un nuovo tour. Scritto da Mika con Dan Black e prodotto da Mark Crew e Dan Priddy con Dan Black, è il primo singolo estratto dal suo nuovo album che verrà pubblicato da Polydor / Universal Music il 4 ottobre, dal titolo "My Name Is Michael Holbrook".



L’eclettico protagonista di una straordinaria carriera artistica ha deciso di riportare il focus totalmente sulla musica. A dodici anni dal debutto stellare di Life In Cartoon Motion che fu lanciato dalla hit colossale Grace Kelly, il nuovo progetto arriva dopo 4 album in studio, 1 album in concerto sinfonico, 1 raccolta antologica, 23 singoli e 4 DVD live che gli hanno fruttato certificazioni d’oro e di platino in 32 Paesi del mondo per oltre 10 milioni di dischi venduti.



Frutto di due anni di scrittura tra le pareti domestiche tra Miami, Londra e la campagna toscana, "My Name Is Michael Holbrook" ci porterà a scoprire l’essenza dell’identità di Mika, a partire dal suo nome anagrafico, passando per i rapporti familiari e un bagaglio di piccole e grandi esperienze, tra momenti di leggerezza e struggenti episodi chiave della sua vita e della sua famiglia, come spiega Mika stesso:

A novembre Mika porterà le nuove canzoni e i suoi straordinari successi in tour, con uno spettacolo in giro per l’Europa. Il Revelation Tour comincia a Londra il 10 novembre, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Il tour italiano promosso da Barley Arts per Mika si articolerà in ben 12 tappe nelle grandi arene di altrettante città, un record per un artista internazionale di grosso calibro.



Mika sarà a Bolzano domenica 2 febbraio 2020, presso il PalaOnda in via Luigi Galvani, 34. Il concerto è organizzato e promosso da Barley Arts e Showtime Agency.



Il giro proseguirà nella primavera del 2020 negli Stati Uniti, in Canada, Sud America, Giappone, Cina e Corea.

La prevendita per la tappa di Bolzano inizierà dal prossimo venerdì, 7 giugno:

