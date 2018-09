Vivere la città su due ruote, il 23 settembre torna "bolzanoinbici"

BOLZANO. Città chiusa al traffico e riservata alle due ruote. Accadrà domenica 23 settembre, per la 24a edizione di «bolzanoinbici», l’evento organizzato dal Comune di Bolzano in collaborazione con Uisp. Come sempre, il percorso della manifestazione, aperta a tutti, non è competitivo. L'iscrizione sarà gratuita e si potrà fare alla partenza tra le 9.30 e le 16.00 da cinque diversi punti: piazza Anita Pichler (Firmian), piazza Mazzini, Piazza Lino Ziller (via Roma), parco Mignone e piazza Parrocchia.

I partecipanti riceveranno una scheda che dovrà essere timbrata nei vari punti di controllo e consegnata all'arrivo (entro le 16.30). La scheda timbrata darà diritto alla maglietta di bolzanoinbici e ad un biglietto della lotteria che permetterà di partecipare all'estrazione finale dei premi (tante biciclette) nel piazzale delle feste ai Prati del Talvera alle ore 17.30. Il centro abitato sarà chiuso al traffico dalle 9.30 alle 16.30, ma resteranno aperti corridoi di collegamento e la zona commerciale di Bolzano sud.

