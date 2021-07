A Bolzano una parte di parco Stazione diventa Parco Alcide Berloffa

BOLZANO. Bolzano avrà il parco Alcide Berloffa. La giunta comunale ha anche formalizzato l'assegnazione dell'odomino alla porzione di parco Stazione posta di fronte alla sede provinciale ed a piazza Silvius Magnago, "quale naturale collegamento con l'area che si intende dedicare al tema dell'Autonomia nel cuore della città per completarne il processo di riqualificazione in corso d'opera".

Berloffa torna dunque nella sua Bolzano. A fianco di piazza Silvius Magnago, che accanto a lui condusse trattative decisive e scrisse lo statuto così come oggi conosciamo. Il progetto prevede di definire uno slargo, all’interno di parco Stazione, ma visibile, come una piazza verde. Da porre in relazione urbana con il quadrante appena riqualificato dall'architetto Fierro con i tre dolmen.

L’idea, che da architettonica acquista così un contenuto fortemente politico, è quella di far dialogare, al centro della città, il padre tedesco dell’autonomia con quello italiano. La spinta decisiva è giunta in concomitanza con i dieci anni della morte di Alcide Berloffa e con essi si è concretizzata anche la “liberatoria” che la legge provinciale prevede a proposito di nuove intitolazioni stradali.

Via libera della giunta anche all'estensione dell'odonimo "Passaggio della Memoria" alla parte di collegamento pedo-ciclabile che unisce lo stesso Passaggio a via Nicolò Rasmo nel quartiere Casanova.