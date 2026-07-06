Qui Europa

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Rutte: "Putin sempre più disperato ma alleati devono sostenere Kiev"

Rutte: \"Putin sempre più disperato ma alleati devono sostenere Kiev\"
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Report Ue: "Mercati agricoli solidi nel 2026 ma rischi legati al caldo"

6 luglio 2026
Report Ue: \"Mercati agricoli solidi nel 2026 ma rischi legati al caldo\"
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Von der Leyen: "Presto la proposta sulle restrizioni ai prodotti dei coloni"

3 luglio 2026
Von der Leyen: \"Presto la proposta sulle restrizioni ai prodotti dei coloni\"
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Fonti Nato, ok a dichiarazione vertice Ankara, sostegno a Kiev per 2026-27

3 luglio 2026
Fonti Nato, ok a dichiarazione vertice Ankara, sostegno a Kiev per 2026-27
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Dublino: "Sugli hub per i rimpatri siamo aperti, non vedo perché escluderli"

3 luglio 2026
Dublino: \"Sugli hub per i rimpatri siamo aperti, non vedo perché escluderli\"
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Costa: "Affrontare concorrenza sleale Cina, avanti con accordi commerciali"

3 luglio 2026
Costa: \"Affrontare concorrenza sleale Cina, avanti con accordi commerciali\"
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Abusi online sui minori, il Consiglio Ue rilancia le norme ponte

2 luglio 2026
Abusi online sui minori, il Consiglio Ue rilancia le norme ponte
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Dublino: "Clausole di salvaguardia vanno usate con cautela"

2 luglio 2026
Dublino: \"Clausole di salvaguardia vanno usate con cautela\"
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La Corte Ue conferma maxi multa da 4,1 miliardi a Google per Android

2 luglio 2026
La Corte Ue conferma maxi multa da 4,1 miliardi a Google per Android
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Kallas: "Le parole non fermano Mosca, oggi proporrò nuove sanzioni"

2 luglio 2026
Kallas: \"Le parole non fermano Mosca, oggi proporrò nuove sanzioni\"
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