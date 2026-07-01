BRUXELLES - I Paesi dell'Ue stanno aumentando la spesa per la difesa a un ritmo superiore alle previsioni, raggiungendo i 418 miliardi di euro nel 2025, e si prevede che tale cifra salga a 454 miliardi di euro nel 2026, pari al 2,4% del Pil. Lo si legge nella pubblicazione biennale dell'Eda, laEuropean Defence Agency, che uscirà domani e vista in anteprima dall'ANSA.

"Tuttavia tale accelerazione è sempre più limitata dalla capacità delle forze armate di assorbire e destinare i fondi, a causa delle tempistiche industriali, della prontezza amministrativa e delle risorse umane, nonché delle pressioni legate alla sostenibilità a lungo termine".

