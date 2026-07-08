Prima pagina

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Cartella clinica "Top Secret", il medico per vederla chiederà il permesso

La norma entrerà in vigore lunedì, e varrà anche per l'ospedale e il pronto soccorso. I medici: "Salute a rischio"
Cartella clinica \"Top Secret\", il medico per vederla chiederà il permesso
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