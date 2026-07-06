Terra e Gusto

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Gli Europe in concerto a Roma

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Arriva il piano Ue per gli allevamenti, verso nuovo quadro di gestione dei rischi

6 luglio 2026
Arriva il piano Ue per gli allevamenti, verso nuovo quadro di gestione dei rischi
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Per il cibo sano e la prevenzione, nelle Marche arriva patto medici e agricoltori

6 luglio 2026
Per il cibo sano e la prevenzione, nelle Marche arriva patto medici e agricoltori
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Ferma al 2% la professione di pizzaiola in Italia

6 luglio 2026
Ferma al 2% la professione di pizzaiola in Italia
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Lotta al granchio blu, i cefali sono predatori biologici, al via nuova strategia

6 luglio 2026
Lotta al granchio blu, i cefali sono predatori biologici, al via nuova strategia
Lotta al granchio blu, i cefali sono predatori biologici, al via nuova strategia
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Saint-Marcel, la tradizione della mela Ravèntze per promuovere il territorio

6 luglio 2026
Saint-Marcel, la tradizione della mela Ravèntze per promuovere il territorio
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### CANCELLATA: Report Ue, i mercati agricoli tengono nel 2026 ma pesa l'incognita caldo (3) ###

6 luglio 2026
### CANCELLATA: Report Ue, i mercati agricoli tengono nel 2026 ma pesa l'incognita caldo (3) ###
### CANCELLATA: Report Ue, i mercati agricoli tengono nel 2026 ma pesa l'incognita caldo (3) ###
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Report Ue, i mercati agricoli tengono nel 2026 ma pesa l'incognita caldo

6 luglio 2026
Report Ue, i mercati agricoli tengono nel 2026 ma pesa l'incognita caldo
Report Ue, i mercati agricoli tengono nel 2026 ma pesa l'incognita caldo
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Report Ue, 'mercati agricoli solidi nel 2026 ma rischi legati al caldo'

6 luglio 2026
Report Ue, 'mercati agricoli solidi nel 2026 ma rischi legati al caldo'
Report Ue, 'mercati agricoli solidi nel 2026 ma rischi legati al caldo'
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Vinitaly Usa parte da Nave Vespucci, la fiera dei vini a ottobre a New York

6 luglio 2026
Vinitaly Usa parte da Nave Vespucci, la fiera dei vini a ottobre a New York
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