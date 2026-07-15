- Nel 2026 Michelin Italia celebra un traguardo straordinario: 120 anni di presenza in Italia. In questo percorso, i ristoranti della Guida Michelin - la cui prima edizione risale al 1956 - sono da sempre ambasciatori unici della cultura culinaria italiana, interpreti capaci di raccontare il territorio attraverso creatività, tecnica, innovazione e rispetto delle radici.



Per celebrare questo anniversario nasce "L'Italia nel Piatto", un progetto che rende omaggio alla cucina italiana invitando gli chef a reinterpretare la tradizione. L'iniziativa coinvolge i ristoranti Stellati e Bib Gourmand della Guida Michelin Italia 2026, invitati a ideare e condividere con gli appassionati un piatto della tradizione italiana, reinterpretato con il proprio stile e realizzato prevalentemente con ingredienti italiani.



Un esercizio di creatività e identità che mette al centro valori fondamentali della cucina italiana. Radici territoriali, stagionalità, qualità della materia prima e capacità di innovare nel rispetto della tradizione, sono i pilastri di una cucina all'insegna dell'eccellenza, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.



Il progetto "L'Italia nel Piatto" prende la forma di un ricettario che raccoglie oltre 200 creazioni degli chef coinvolti, corredate da fotografie, ingredienti e descrizioni dei procedimenti. Per gli ideatori l'iniziativa "rappresenta non solo una celebrazione del passato, ma anche uno sguardo verso il futuro: un racconto dinamico di una cucina viva, capace di rinnovarsi continuamente. Attraverso questa iniziativa, Michelin rinnova il proprio impegno nel valorizzare il talento degli chef e nel promuovere la ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano".



Il ricettario sarà presentato in due fasi: a partire da oggi saranno disponibili le prime 120 ricette, mentre le restanti ricette verranno pubblicate e rese scaricabili gratuitamente sul sito della Guida Michelin il prossimo 27 agosto. (ANSA).

