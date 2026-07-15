(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "È un riconoscimento molto importante e quindi sono veramente grato e anche onorato di averlo ricevuto. Come dicevo, per me rappresenta proprio un grande stimolo per continuare a cercare di fare prodotti sempre migliori, in modo che possano portare sempre di più un contributo all'immagine del made in Italy nel mondo". Lo ha dichiarato Piero Antinori che ha ricevuto questa mattina, per la'categoria vino, il premio Maestro dell'Arte della Cucina Italiana'. Il riconoscimento è arrivato per l'imprenditore nel giorno del suo compleanno e del brindisi per i suoi 88 anni.

"Credo - ha aggiunto - che la cucina italiana veramente meritava un riconoscimento di questo genere, perché ormai negli ultimi 50 anni ha fatto passi da gigante, è diventata veramente il simbolo del buon vivere in tutto il mondo. Oggi la cucina italiana non è più seconda a nessuno e veramente porta un notevole contributo non solo all'immagine del made in Italy, ma anche a tutti i prodotti dell'agricoltura che attraverso la ristorazione italiana possono essere promossi e comunicati al pubblico". (ANSA).

