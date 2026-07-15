(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro Francesco Lollobrigida per questo prestigioso e inatteso riconoscimento". Lo dichiara Margherita Mastromauro per il premio "Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana", ricevuto per la categoria pasta.

"Lo considero - aggiunge - un premio che va oltre la mia persona, è il riconoscimento di una passione e di un amore per un mestiere che la mia famiglia tramanda da quattro generazioni e per un prodotto straordinario come la pasta, simbolo della nostra cultura alimentare nel mondo". "Rappresenta - prosegue - anche un riconoscimento al lavoro svolto, con spirito di servizio e coerenza, nel mio ruolo di presidente dei Pastai di Unione Italiana Food". "In questi anni - conclude - mi sono impegnata a promuovere la nostra filiera in Italia e sui mercati internazionali, a rafforzarne l'unità, dal grano alla tavola, nella convinzione che solo una filiera coesa possa affrontare le grandi sfide del nostro tempo, la sostenibilità, il continuo innalzamento della qualità, la valorizzazione del grano duro italiano e il potenziamento della nostra autonomia produttiva".

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