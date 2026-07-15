(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "È sicuramente un grandissimo onore e un riconoscimento per me e per tutta la mia famiglia. Mi trovo nel posto giusto al momento giusto, però c'è il lavoro di quattro generazioni dietro di me e anche per la categoria, per un mestiere che è complesso e difficile ma che in Italia vuole dire tanto". Lo ha detto Pier Luigi Roscioli a commento del premio "Maestro dell'arte e della cucina italiana", ricevuto oggi per la categoria panificazione.

"Il pane - ha aggiunto - non è il lavoro di una notte, il pane è il lavoro che inizia sul campo l'anno prima e alla fine del lavoro dell'agricoltore, il fornaio forse è il più fortunato perché vede e gode del risultato per primo, perché è il primo che l'assaggia quando lo sforna". (ANSA).

