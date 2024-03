Alloggi Ipes, cresce la richiesta: nel 2023 oltre 3.500 domande 

BOLZANO. In una provincia dove il prezzo degli immobili è alle stelle - e non solo a Bolzano - continuano a crescere i numeri di quanti fanno richiesta per un alloggio Ipes. Nel 2023 le domande valide per un appartamento in affitto dell’edilizia sociale sono aumentate, per arrivare quota 3.579 (dato del 1° dicembre scorso). Un anno prima le domande erano state 3.031. «Da tenere presente che nel 2021 c’è stato un cambiamento nel sistema delle assegnazioni e della predisposizione della graduatoria», afferma l’assessore provinciale competente, Ulli Mair, in risposta ad un’interrogazione in consiglio provinciale di Südtiroler Freiheit.

Tornando alle richieste del 2023 1.204 domande sono state fatte da cittadini extra Ue, 1.006 l’anno precedente. «Quanto tempo ci voglia per ottenere un casa da parte dell’Ipes dipende naturalmente dalla posizione in graduatoria e dagli alloggi a disposizione nei singoli comuni. Di media annualmente vengono affittati 400-500 alloggi a nuovi inquilini, tra case già realizzate e nuove costruzioni», ancora l’assessora Mair. Ed a proposito di nuovi alloggi dalla risposta all’interrogazione si evince che l’Ipes ne ha previsti attualmente 200, di cui in costruzione 15 a Bolzano, 9 a Bressanone, 34 a Brunico, 6 a Dobbiaco, 12 ad Egna, 8 a Laces e 9 a Terlano, mentre in fase di progettazione ce ne sono 95 nel capoluogo, 10 ad Appiano, 8 a San Lorenzo e 14 a Fiè allo Sciliar.

I consiglieri della Südtiroler Freiheit chiedevano inoltre di conoscere quante disdette dei contratti di locazione sono state fatta dall’Ipes ad esempio per motivi come la mancanza di pagamenti per gli affitti e le spese condominiali o, come l’utilizzo non appropriato degli alloggi sociali. «Nel 2023 sono stati disdetti in totale 27 contratti di locazione per uno dei motivi previsti dalle norme in vigore», risponde Ulli Mair. Nel 2022 erano stati 24. In entrambi gli anni la motivazione delle disdette erano legate al mancato pagamento di affitti e spese condominiali.

Il capoluogo.

Per quanto riguarda gli altri dati, a Bolzano l’Ipes ha in totale 6.485 alloggi su un numero complessivo di 13.470 in tutta la provincia (dati riferiti al 20 febbraio scorso). Sempre nel capoluogo 6.031 appartamenti risultano occupati (5.668 da cittadini italiani). La differenza sul totale presente in città sta nel fatto che buona parte dei circa 450 alloggi non occupati sono in fase di risanamento: 18 quelli liberi alla data sempre del 20 febbraio scorso.M.D.