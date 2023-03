Asl, spese per l’energia salite del 70% 

BOLZANO. I recenti folli rincari energetici hanno pesato tantissimo anche sulla nostra sanità. Lo certifica un’analisi sull’aumento dei costi energetici nelle Asl altoatesine effettuata dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. In provincia la spesa per riscaldamento, elettricità e altre utenze, in ambito sanitario, dal 2021 al 2022 è salita di oltre 13 milioni di euro, corrispondenti a un aumento medio pro capite di quasi 26 euro per ogni altoatesino. Il settanta percento in più. Ma se si considera la sola bolletta elettrica, il rincaro è stato addirittura dell’87%. E ancora: prendendo a riferimento l’anno pre-pandemico 2019, i rincari delle spese energetiche dell’Asl sono stati del 164,5%. Si è passati da 12 a 33 milioni di euro l’anno.



Come illustra l’Agenzia nazionale, nel corso del 2022 si è assistito ad un progressivo aumento del costo delle risorse energetiche in tutta Europa, aumento ancora più rilevante a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina e della spirale inflazionistica tuttora in corso.



La spesa per l’energia nelle aziende sanitarie, che nel 2021 in Italia ha avuto un’incidenza media dell’1,3% sul totale dei costi di produzione, ha raggiunto a fine 2022 una media del 2,3%, impattando negativamente sui bilanci di aziende sanitarie e regioni. Al fine di contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, con due distinti decreti legge statali sono stati previsti, per l’anno 2022, finanziamenti per gli enti del servizio sanitario nazionale di 1,6 miliardi di euro.



A livello locale, la spesa sanitaria relativa ai costi energetici della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2022 è aumentata complessivamente di 13.686.977 euro, corrispondenti ad un aumento medio pro capite di 25,70 euro.



La voce Utenze elettricità, che rappresenta l’80,5% della spesa complessiva nel 2022, ha subìto un aumento, rispetto all’anno precedente, di 12.410.189 euro (+87,35%); la voce Riscaldamento, che corrisponde al 12,4% della spesa, nello stesso periodo ha subìto un aumento di 1.228.630 euro (+42,89%); la voce Altre utenze, che rappresenta il 7,1% della spesa complessiva, registra un aumento nel 2022 di 48.158 euro (+2,10%).



A livello pro-capite, ovvero rapportando l’aumento dei costi energetici alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 (fonte dati Istat), la Provincia Autonoma di Bolzano registra un aumento di 25,70 euro nel 2022, rispetto ad un aumento medio nazionale di 23,98 euro.



In termini assoluti di spesa pro-capite per l’anno 2022, a fronte di una media nazionale di 54,33 euro, si rileva che la Provincia Autonoma di Bolzano riporta spesa pro-capite complessiva per costi energetici di 62,06 euro. Tra il consuntivo relativo all’anno 2021 e il IV trimestre 2022 risulta un aumento dei costi complessivi legati all’energia pari a 13.686.977 euro, il che corrisponde ad un aumento percentuale del 70,7%; rispetto all’anno 2019 (livello pre-pandemico) l’incremento del 2022 è pari al 164,5%. DA.PA