Automedica finisce fuori strada a Settequerce, illeso l’equipaggio

BOLZANO. Un incidente stradale ha coinvolto questa mattina (24 novembre) verso le 8.30 un'automedica della sezione di Merano della Croce Bianca, mentre tornava a Merano dall'ospedale di Bolzano.

L'automedica è finita contro un cordolo nei pressi di Settequerce, nel Comune di Terlano. L'equipaggio del mezzo, composto da un medico d'urgenza, un infermiere e un soccorritore, è fortunatamente rimasto illeso ed è riuscito a lasciare il veicolo.

In precedenza, la squadra aveva effettuato un intervento di soccorso e accompagnato un paziente all'ospedale di Bolzano insieme a un'ambulanza.

Le indagini sull'incidente sono attualmente in corso. La Croce Bianca ha immediatamente messo in servizio un veicolo di riserva e un altro equipaggio, in modo che il servizio di emergenza medica potesse essere garantito nella sua forma abituale e senza interruzioni.

La Croce Bianca percorre circa 9 milioni di chilometri all'anno con ambulanze. La sicurezza dei pazienti e del personale ha la massima priorità. Per questo motivo, presso il Safety Park di Vadena vengono offerti costantemente corsi di formazione sulla sicurezza alla guida e corsi di aggiornamento per tutti volontari e i dipendenti dell'associazione.