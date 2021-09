Autonomia: percorso espositivo a Bolzano in piazza Magnago

BOLZANO. Nove stazioni di colore rosso acceso hanno recentemente attirato l'attenzione dei passanti in piazza Silvius Magnago a Bolzano, insieme a un'installazione circolare altrettanto rossa nel vicino parco Alcide Berloffa: insieme formano il nuovo percorso espositivo multimediale sull'autonomia dell'Alto Adige, che sarà inaugurato ufficialmente durante la Giornata dell'autonomia il 5 settembre.

Oggi (3 settembre) il presidente della Provincia Arno Kompatscher, la presidente del Consiglio provinciale Rita Mattei, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e i membri del gruppo di lavoro responsabile dell'installazione hanno presentato la mostra al pubblico.

Il percorso spiega come è nata l'Autonomia altoatesina, su quali basi è costruita e in cosa consiste essenzialmente. Sono riportati gli obiettivi raggiunti, le competenze concesse, ma anche i suoi limiti e dà uno sguardo alla vita di Silvius Magnago. Informa inoltre sulle disposizioni di sostegno all'Autonomia come la rappresentanza proporzionale, il sistema scolastico autonomo e l'autonomia finanziaria.

Le nove stazioni rendono disponibili contenuti in quattro lingue che invitano i visitatori a riflettere sulla comunità e l'identità, sia presente che futura. Kompatscher e Mattei hanno ricordato che la Provincia dell'Alto Adige ha così attuato una mozione trasversale approvata dal Consiglio provinciale altoatesino l'8 giugno 2018: l'obiettivo era quello di dare visibilità alla figura di Silvius Magnago il "padre dell'autonomia" ed al lavoro compiuto durante la sua vita- l'Autonomia. "Oggi questa Autonomia", ha detto il presidente Komptascher, "non è solo lo strumento per proteggere l'identità delle minoranze linguistiche, ma anche uno strumento di convivenza pacifica". "Ci permette di plasmare noi stessi il nostro territorio: questo significa anche una grande responsabilità".

La presidente Mattei ha ricordato che la mozione del 2018 è stata approvata dal Consiglio provinciale all'unanimità. "L'installazione permette uno sguardo sulla figura di Magnago, sullo sviluppo dell'autonomia e lo stato di auto-amministrazione speciale che disponiamo oggi", ha detto Mattei, annunciando che il Consiglio utilizzerà la mostra nell'ambito delle visite scolastiche per sensibilizzare i giovani sull'autonomia.

Il sindaco di Bolzano Caramaschi ha reso omaggio non solo a Magnago ma anche ad Alcide Berloffa: "All'epoca i partiti italiani volevano soprattutto difendere l'identità italiana in Alto Adige. Berloffa ha preso la via ardua del negoziato politico, prediligendo una via pacifica".

In sua memoria il Comune di Bolzano ha intitolato ad Alcide Berloffa il parco di fronte alla stazione ferroviaria. In questo parco si trova un'installazione in suo onore, che completa il percorso della mostra.