Bolzano, al Rainerum i campioni di robotica

BOLZANO. Il gruppo "Rainerum Robotics" della scuola secondaria di secondo grado Rainerum, guidato dal professor Zeni e dal professor Bertotto per la parte scientifica, e dal professor Sanin per la parte di robotica, ha vinto il primo premio a "Zero Robotics", una competizione internazionale di programmazione di robotica promossa dal Politecnico di Torino.

Il gruppo Rainerum Robotics è da sempre un gruppo focalizzato sulla robotica e sulla scienza che, negli ultimi anni, ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali.

Il gruppo della scuola bolzanina si è confrontato con diversi istituti nazionali e internazionali, proponendo un esperimento per lo studio del comportamento di alcuni vermi in ambienti di microgravità a bordo di nanosatelliti della famiglia CubeSat orbitanti intorno alla Terra.

Il primo successo recente del team è stato arrivare in finale nazionale tra i 50 migliori licei italiani nella competizione MAD for Scienze promossa da Dia Sorin con un progetto scientifico condotto dai ragazzi con il supporto del prof. Andrea Zeni, in cui l'idea prevede che dei batteri geneticamente modificati siano coinvolti nel processo di depurazione delle acque reflue, si legge in una nota dell'Istituto.