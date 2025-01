Bolzano: anziano si fa male in casa, soccorso da polizia e pompieri

BOLZANO. Fondamentale intervento di polizia e vigili del fuoco, che hanno soccorso un anziano all’interno del suo appartamento. L’uomo, un 85enne bolzanino, era caduto a terra senza riuscire poi a rialzarsi. Ad allertare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati dai lamenti dell’anziano. Immediatamente sono arrivati sul posto gli agenti della squadra “Volanti” della questura di Bolzano, che con l’aiuto dei vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione, nonostante la porta fosse chiusa dall’interno. L’uomo, trovato in stato semi-confusionale, ha ricevuto immediatamente le prime cure, dopo le quali ha ringraziato gli agenti e i pompieri per il prezioso intervento. Dopodiché, è stato trasportato all’ospedale del capoluogo per ulteriori accertamenti.