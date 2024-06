Bolzano, arrestato albanese 41enne con 5,5kg di marijuana al casello

BOLZANO. Nel pomeriggio di ieri, in una fase di controlli straordinari disposti dal Questore di Bolzano Paolo Sartori, sul territorio di Bolzano stessa, le squadre mobili (Polizia di Stato) hanno effettuato vari posti di blocco in zona industriale – con un focus particolare all’uscita della A22, al casello di “Bolzano Sud”.



Per le 18.15 il sospetto: un furgone fermo è sembrato osservare gli agenti di Polizia, creando disagi alle altre auto rimaste dietro, in coda per il casello.



La scoperta è arrivata subito dopo, quando gli agenti si sono avvicinati per identificare il conducente: un 41enne albanese, G.V., residente in Lombardia, con precedenti per spaccio.



Il nervosismo del conducente ha portato gli agenti a ispezionare il mezzo, trovando 10 pacchi sottovuoto, contenenti un peso complessivo di 5,5kg di marijuana.



Con lui presente un altro uomo, in regola con permesso di soggiorno, di professione operaio artigiano: arrestato anche lui. Il valore totale sarebbe stato stimato per quasi 1 milione di euro.

Il commento del Questore Sartori ha voluto sottolineare lo sforzo in atto per contrastare il mercato di stupefacenti: “Il consumo di droga, come testimoniato dal caso, è tutt’altro che un fenomeno occasionale in provincia. Si tratta di un fenomeno che va contrastato: per gli effetti sui giovani, ma anche per il contesto che generano criminalità e microcriminalità”.

(Foto Questura Bolzano)