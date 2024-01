Bolzano, arrestato per spaccio vicino ad una scuola

BOLZANO. Nel corso di un servizio antidroga in abiti civili lungo le passeggiate che costeggiano il fiume Isarco, fra ponte Loreto ed il ponte giallo all'altezza dello stadio Druso, agenti della polizia municipale di Bolzano hanno arrestato un uomo di nazionalità gambiana, senza fissa dimora, trovato in possesso di due pezzi di hashish del peso rispettivamente di 70 e 20 grammi e di 1000 euro in contanti.

L'uomo si trovava nelle vicinanze di una scuola dove era solito incontrare soggetti di giovane età con i quali erano stati notati scambi. E' stato deferito alla procura della Repubblica di Bolzano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Inoltre, durante controlli lungo le passeggiate del Talvera, nella zona retrostante lo stadio Druso, sono state notate due persone che, visti gli agenti della Municipale, hanno iniziato a manifestare un certo nervosismo. Sottoposti a controllo, uno dei due, un giovane di 18 anni, è risultato in possesso, tra l'altro, di due cartucce di pistola a salve ed un coltellino con tracce di hashish sulla lama. Il giovane, dopo aver tentato di disfarsi della droga subito recuperata dagli agenti, ha provato anche a scappare, lasciando cadere a terra una pistola risultata essere una scacciacani, riproduzione fedele di una "Beretta" modello 92, sprovvista di tappo rosso, e di altre tredici cartucce. Il 18enne è stato bloccato ed ammanettato e dalla successiva perquisizione della sua abitazione, in camera da letto, è stato rinvenuto altro hashish, un bilancino di precisione e sedici cartucce a salve inserite in un contenitore di plastica. È stato quindi deferito alla procura della Repubblica per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e per il porto di armi o di oggetti atti ad offendere, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione.