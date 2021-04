Bolzano, da lunedì l’Ostetricia riapre ai papà

BOLZANO. Da lunedì 26 aprile sarà nuovamente permesso l’ingresso del partner o persona di fiducia nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia previa esecuzione di tampone Covid antigenico rapido negativo nelle 48 ore precedenti. Il partner o la persona di fiducia dovrà indossare una mascherina FFP-2 nuova e firmare il questionario aziendale sul Covid, oltre a sottoporsi alla misurazione della temperatura. Per evitare assembramenti, sarà necessaria una pianificazione degli ingressi con prenotazione dell’orario di visita. Per il partner o persona di fiducia sarà anche possibile accedere all’ambulatorio durante l’esecuzione delle quattro ecografie principali del percorso nascita.



Il momento della nascita di un figlio rimane uno dei più belli, emozionanti e delicati della vita, anche nel bel mezzo di una pandemia. In tempi come questi è particolarmente importante proteggere la salute delle madri e dei bambini, ma anche permettere ai padri e ai membri della famiglia di avere contatti con mamma e neonato. Di questi temi si è discusso in occasione di un incontro online con i mass-media, nel corso del quale sia il primario di Ginecologia Martin Steinkasserer che il primario di Terapia Intensiva Neonatale Alex Staffler hanno illustrate le precauzioni adottate all’inizio dell’emergenza e quali sono ancora in corso.



«È stato un anno difficile - ha spiegato Micaela Veneziano, medico specialista in ginecologia e ostetricia -: nella prima fase della pandemia non si conoscevano le conseguenze del Covid sulle gestanti e sui neonati, non erano disponibili linee guida o protocolli, niente test rapidi. Durante il primo lockdown l’unica soluzione era stata blindare il reparto. Ora per fortuna la situazione è migliorata: le gestanti asintomatiche vengono testate mediante tampone PCR e, in caso di negatività, la presenza del partner/persona di fiducia è garantita durante il travaglio, il parto e nelle due ore successive. Questo vale anche per parti con taglio cesareo».