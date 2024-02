Bolzano dice no al bullismo: il 7 febbraio flashmob anche sui bus

BOLZANO. Secondo i dati Istat il 2022 ha visto un picco di casi in Italia, confermando il bullismo come una vera e propria piaga sociale. Ecco il perché di una campagna di sensibilizzazione per la Giornata nazionale contro il bullismo mercoledì 7 febbraio.

Si tratta di una campagna rivolta a tutta la cittadinanza che vedrà la realizzazione di alcuni flashmob teatrali in luoghi e spazi molto frequentati per dire STOP al bullismo.

Nell'iniziativa coinvolti anche Sasa e il centro commerciale Twenty quali luoghi ad alta frequentazione giovanile e non. Il programma dei flashmob, molto dinamico, si articolerà nella fascia oraria 15.00 - 17.30.

"Stop Bullying", questo il nome dell'iniziativa, è stata presentata dall'assessore ai Giovani del Comune di Bolzano Christian Battisti che ha voluto in primis ringraziare le associazioni e quanti s'impegnano attivamente tutti i giorni in un ambito ed in un contesto quanto mai importanti e delicati.

In apertura di conferenza stampa è stata letta una testimonianza diretta di chi ha subito bullismo fino a pagarne le conseguenze estreme. Solo una delle molte, troppe, storie di bullismo che si potrebbero raccontare ogni giorno.

Battisti ha rivolto un accorato appello ai giovani a parlare, a confrontarsi, a denunciare se necessario. "Troveranno - ha detto - sempre interlocutori pronti ad ascoltarli ed aiutarli, se non le istituzioni, sicuramente gli amici, i familiari, le persone care".

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti anche il Questore Andrea Valentino, il Comandante provinciale dei Carabinieri Esposito Vangone, il Comandante della Polizia Municipale Fabrizio Piras oltre al direttore di Sasa Ruggero Rossi de Mio. La Città di Bolzano assieme alle realtà giovanili Officine Vispa, CoolTour, Cristallo Young, Bluspace, Musicablu e al centro specialistico di prevenzione e sostegno ai minori il Germoglio dell'Ass. "La Strada - der Weg Onlus" vuole dire no al bullismo.

Questo il programma:

CENTRO COMMERCIALE TWENTY 15.00 – 17.30 RAGAZZI PROGETTO COOLTOUR

PIAZZA DEL GRANO 15.00 – 17.30 RAGAZZI PROGETTO COOLTOUR

PIAZZA MUNICIPIO 15.00 – 17.30 RAGAZZI PROGETTO COOLTOUR

LINEE SASA ORARIO ATTORE/ATTRICE Lucas Da Tos – Martina Pisciali

10 (AeB) 15.00 – 17.30

3) 15.00 – 17.30

5) 15.00 – 17.30

8) 15.00 – 17.30