Bolzano, Fabrizio Piras nuovo comandante della Polizia municipale

BOLZANO. Sarà Fabrizio Piras il nuovo comandante del Corpo di Polizia Municipale di Bolzano. Piras prenderà il posto di Sergio Ronchetti, andato in pensione dopo 38 anni di servizio nella Polizia municipale (22 da comandante), ed entrerà in servizio dal prossimo 1 febbraio. L’incarico è stato conferito oggi (25 gennaio) dalla giunta comunale.

L’esecutivo ha poi approvato il progetto di fattibilità di un nuovo edificio con alloggi sociali e parcheggio interrato in zona Don Bosco per un costo complessivo di 4,9 milioni di euro.

Alle scuole secondarie di primo grado di Bolzano, erogato un contributo di 55 euro per ogni alunno frequentante la scuola e residente nel capoluogo per il finanziamento del materiale didattico (spesa complessiva 156.310 euro).

Via libera al bilancio di previsione della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium e la spesa di 941.000 euro quale contributo alla Fondazione per l'attività ordinaria 2022.

La Giunta infine ha deciso di sottoscrivere con ASSB un contratto di comodato per la messa a disposizione gratuita alla stessa Azienda Servizi Sociali da parte del soggetto attuatore del PRU Waltherpark, dei locali da adibire a mensa provvisoria per anziani siti al pian terreno di un edificio in via Raiffeisen 5, informa il Comune di Bolzano.

Confermati anche per l'anno in corso i "Laboratori di Genitori per figli adolescenti" da gennaio a marzo 2022. Prorogati al 31 marzo 2022 i termini per la presentazione delle offerte del pubblico incanto per l'affidamento in concessione dell'esercizio pubblico di proprietà comunale sito in Passaggio Walther 1 (Domino), mantenendo invariati i contenuti del bando stesso. Autorizzato lo scorrimento della graduatoria concorsuale per il conferimento di 12 posti di vigile urbano ed annonario con contratto a tempo indeterminato.