Bolzano, motociclista cade da solo in A22: è grave

BOLZANO. Soccorsi in azione nella serata di oggi, domenica 25 aprile, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un giovane centauro in A22, poco dopo Bolzano in corsia nord.

Il motociclista è finito a terra da solo. Sul posto le ambulanze della Croce Bianca col medico d'urgenza, la Polizia Autostradale e gli operatori del servizio al traffico della A22.

Per permettere i soccorsi la corsia nord, all'altezza dello stabilimento Mila, è stata momentaneamente chiusa.

Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Maurizio di Bolzano: le sue condizioni sono giudicate gravi.