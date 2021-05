Bolzano, palazzo Widmann diventa blu per la neurofibromatosi

BOLZANO. Dalle 22 di lunedì 17 maggio, su iniziativa dell’assessore provinciale all’edilizia pubblica e patrimonio Massimo Bessone, in occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle neurofibromatosi Palazzo Widmann sarà illuminato di luce blu.

Lunedì sera si illumineranno i monumenti in tante città italiane, così come in numerose città europee e in altri Stati.

L’obiettivo è quello di catturare l’attenzione dei cittadini su sindromi genetiche rare, le neurofribromatosi.

"Abbiamo voluto aderire all’iniziativa Shine a light on NF, Accendi una luce sulle neurofibromatosi, con un’azione simbolica per porre sotto i riflettori queste affezioni rare e donare attenzione ai concittadini che ne sono affetti mostrando loro solidarietà”, fa presente l’assessore Bessone.

In Alto Adige l’incidenza stimata di questa malattia ereditaria multi-sistemica è di circa 170 casi sull’intera popolazione residente. In Italia si stima ne siano affette circa 20.200 persone e nel mondo circa 2 milioni.