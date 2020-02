Bolzano: quattro intossicati in via Giotto

BOLZANO. Intervento dei vigili del fuoco vero le 21 di giovedì sera (13 febbraio), in via Giotto a Bolzano sud. Quattro persone si sono sentite male in un appartamento all'interno di uno stabile industriale, percependo un forte odore di gas.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente. Le quattro persone presentavano sintomi da intossicazione e sono state ricoverate la San Maurizio per precauzione. Non sarebbero in condizioni gravi.

Al momento non è chiaro se si tratti di monossido di carbonio o di vapori di vernice.