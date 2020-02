Bolzano, sei auto in fiamme lungo la ferrovia

BOLZANO. Notte di lavoro per per i vigili del fuoco di Bolzano che hanno spento due incendi.

Il primo intervento ha riguardato il rogo di un impianto elettrico di un sistema per la ventilazione nella galleria della centrale idroelettrica S.Antonio. L'incendio è stato domato in breve tempo ma si è resa necessaria la ventilazione.

Successivamente i pompieri sono intervenuti per l'incendio di sei auto dismesse, parcheggiate lungo la ferrovia in via Macello. Accertamenti sono stati condotti dalla polizia.