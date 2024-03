"Camminata con scarpe diverse" contro le diseguaglianze di genere

Bolzano. Una camminata simbolica con scarpe spaiate per diffondere la consapevolezza della disuguaglianza globale che le donne sperimentano nel quotidiano. Sabato 9 marzo nell’ambito della manifestazioni per la giornata internazionale della donna UISP Bolzano organizza una “camminata con scarpe diverse” per segnalare quanta disparità di genere ci sia ancora tra uomo e donna. Le donne rappresentano oggi più del 50% della popolazione mondiale, percentuale di cui almeno la metà non ha accesso ai medesimi diritti sociali, civili ed economici, alle stesse opportunità educative e professionali ed è vittima di abusi e violenze di genere.

«Invitiamo tutte le donne e le ragazze, ma anche gli uomini, ad indossare due scarpe diverse sabato 9 marzo, per divulgare sempre di più la consapevolezza della continua di uguaglianza globale che le donne sperimentano nella loro vita quotidiana», spiegano le promotrici.

Camminare con scarpe diverse per la parità di genere, richiama dunque l’attenzione sulle disuguaglianze di genere. Accesso uniforme all’istruzione, al mondo del lavoro, all’assistenza sanitaria e alla salute sessuale, divario retributivo, matrimoni infantili e contrasto alla violenza… Per divulgare sempre di più la consapevolezza della continua disuguaglianza globale che le donne sperimentano nella loro vita quotidiana. La camminata vuole anche essere una occasione per mettere in rete tutte le realtà che in città lavorano con le donne e per le donne. Sabato 9 marzo la marcia partirà dallo Spazio WE-WomenEmpowerment in Piazza Domenicani 22 alle ore 10:30. Arrivo: circa 11:30-40 a Gocce/Tropfen di Parco Petrarca, dove una serie di installazioni raccontano il profilo di alcune donne che hanno inciso con le loro scelte sulla città di Bolzano e sulla società.

Letture a tema eseguite dall’attrice Alessandra Limetti e musiche del fisarmonicista Davide Fiorenza accompagneranno l’evento.

Per informazioni: politichedigenereediritti.bolzano@uisp.it | Tel. 0471/300057.