Caso Tait, lo sfogo del volontario della Croce Rossa: «Noi in attesa da mesi, che amarezza»

BOLZANO. Amarezza. La vicenda del vaccino alla moglie del direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano, Umberto Tait, ha lasciato l’amaro in bocca a uno dei tanti volontari della Croce Rossa che, in questi difficili mesi, sono sempre stati in prima linea.

Un impegno che, pur bardati con tutti i necessari dispositivi di sicurezza, porta i volontari quotidianamente a contatto con il Corona virus. Nonostante questo, però, le vaccinazioni sono ferme da mesi. Situazione che accomuna numerose associazioni di volontariato le quali, a fronte di ripetute richieste, non hanno ancora potuto vaccinare tutto il loro personale.

«Alla fine di dicembre – spiega il volontario che ha contattato la nostra redazione – sono arrivate le rime dosi e si è provveduto alla vaccinazione di quei dipendenti e di quei volontari che non avevano già superato il Covid. Ad alcuni di loro, almeno. Il numero dei vaccini arrivati, però, non era sufficiente per tutti, ma ci è stato assicurato che ne sarebbero arrivati presto altri. Io e altri ci siamo messi in lista, con l’assicurazione che saremo stati informati.

Da allora, però, non s’è visto più nulla e so che l’associazione di cui sono volontario è nuovamente tornata a fare richiesta di vaccini, all’inizio del mese di marzo. Ci è stato detto che le nuove dosi, per chi era in lista, sarebbero state disponibili il 20 marzo». Ma non è stato così. «No. I vaccini non sono arrivati e, ancora una volta, hanno promesso che ci avrebbero informati».

Da allora, più nulla. «Il piano nazionale di vaccinazione stabilisce che la priorità nelle vaccinazioni spetti a quelle persone che rientrano nelle fasce d’età e nelle categorie considerate più a rischio. Volontari, Protezione Civile e forze dell’ordine, invece, “subentrano” nel caso in cui ci siano dosi in surplus. A fronte di queste disposizioni e dell’attesa a cui è costretto chi, come me, si mette a disposizione della comunità, lascia davvero l’amaro in bocca scoprire che qualcuno “salta la fila” e si vaccina ».