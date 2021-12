Concorso natalizio di WeloveBz: c’è ancora tempo

BOLZANO. A new christmas chance, continua il primo grande concorso natalizio di Bolzano. C’è tempo ancora fino all’8 gennaio per accaparrarsi un biglietto nelle oltre 220 attività che hanno aderito all’iniziativa di Welovebz. L’estrazione è in programma il 12 gennaio.



Prosegue in tantissime attività del capoluogo altoatesino A new christmas chance, il primo grande concorso natalizio della città di Bolzano organizzato da Welovebz, anche grazie al sostegno del Comune.

Una grande fetta del milione di biglietti stampati è già stata distribuita, ma c’è tempo ancora fino all’8 gennaio per partecipare.

Come? È molto semplice. Basta recarsi in una delle oltre 220 attività partecipanti (l’elenco è disponibile sul sito www.welovebz.it) o presso uno degli stand del Mercatino di Natale di Bolzano e ogni 15 euro di spesa si riceve un biglietto (fino ad un massimo di 10 biglietti per scontrino).