Cordoglio per la scomparsa del dottor Roberto Quaini, medico dal grande cuore 

BOLZANO. «Partecipava con entusiasmo a tutte le iniziative promosse dalla scuola e presiedeva la giuria del Premio intitolato a sua moglie Laura Portesi: mi sembra incredibile che sia finita così». Si commuove Sabine Giunta, dirigente dell’Istituto pluricomprensivo Bolzano 1, quando ricorda Roberto Quaini, l’ematologo, molto conosciuto a Bolzano anche per i suoi tanti interessi, morto improvvisamente, l’altra notte all’età di 76 anni, nella sua casa a Sant’Osvaldo. Lascia la figlia Orsetta, biologa a Trento. I funerali si svolgeranno in forma privata.

Il legame con le Dante

Era rimasto molto legato alla scuola Dante, perché a dirigerla era stata sua moglie Laura fino al 2013, quando aveva perso la battaglia contro la malattia. «La perdita di Laura - ricorda l’amico Piero Cavallaro - era stato per Roberto un dramma che aveva lasciato il segno».

Anche per questo tornava volentieri in quella scuola alla quale la preside Portesi aveva dato tanto ed era ricordata da una targa all’ingresso di un’aula di musica. «Nel 2019 - dice ancora la dirigente Giunta - avevamo istituto il Premio Portesi riservato inizialmente agli alunni delle Dante; quindi esteso a tutte le primarie e poi alle secondarie che partecipano ai laboratori musicali-artistici e alla fine dell’anno scolastico presentano i lavori, spaziando nei diversi campi. Roberto Quaini era il presidente della giuria e sosteneva anche finanziariamente l’iniziativa. L’ultima edizione - la sesta - a giugno di quest’anno. E sul palco a premiare i ragazzi c’era ancora una volta il presidente».

Tra Ematologia e politica

A ricordarlo ci sono anche tutti i colleghi con i quali, per anni, aveva lavorato nel reparto di Ematologia dell’ospedale San Maurizio come aiuto e responsabile del Day hospital. Era stato anche fondatore e presidente dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. «Molto competente - così dice di lui, l’ex primario e fondatore di Ematologia Paolo Coser - ma anche molto “umano” e attento ai pazienti. Si prendeva il tempo per ascoltarli e questo, in un’epoca in cui si va tutti di fretta, è sempre molto apprezzato». All’impegno professionale Quaini univa una grande passione politica e civile: a metà degli anni Novanta era stato eletto in consiglio comunale con la Lista per Bolzano che vedeva assieme Verdi e Democratici di sinistra. Ed è sempre intervenuto nel dibattito pubblico, anche sul nostro giornale, prendendo posizione sui temi più scomodi e di attualità. Un uomo diretto, che non aveva paura a dire quello che pensava.

Il gusto per la buona cucina

Poi c’erano gli amici, accomunati dal gusto per la buona cucina, con cui aveva fondato il gruppo «Forchette tricolori». «Assieme - ricorda Cavallaro, membro del gruppo - abbiamo fatto tante trasferte culinarie anche in Trentino e in Veneto. Sempre alla ricerca di piatti particolari. Ma era soprattutto l’occasione per stare assieme e Roberto era uno che intendeva l’amicizia in senso lato: lui c’era per le grandi come per le piccole cose». Col passare degli anni erano rimasti i legami, ma gli incontri culinari si erano trasformati in qualcosa di meno calorico: un caffè, un aperitivo e quattro chiacchiere. «Era sempre un piacere però ritrovarsi con Roberto. C’eravamo visti in città solo una decina di giorni fa. Non potevo immaginare che sarebbe stata l’ultima». A.M.