Diocesi, ecco gli avvicendamenti: Fabian Tirler vicario giudiziale per le questioni matrimoniali

BOLZANO. Il vescovo Ivo Muser ha disposto una serie di avvicendamenti in diocesi che entreranno in vigore dal 1 settembre. Tra gli altri, Fabian Tirler è nominato nuovo vicario giudiziale diocesano e Ivo Costanzi nuovo decano della val Gardena. L’elenco nel dettaglio:

- Fabian Tirler, Cancelliere della diocesi, giudice del Tribunale diocesano e del Tribunale regionale e incaricato parrocchiale a Rio Pusteria nonché collaboratore pastorale nell’unità pastorale Rodengo e Direttore del Foedus sacerdotale, in aggiunta viene nominato Vicario giudiziale della diocesi di Bolzano-Bressanone (competente per le questioni matrimoniali in via giudiziaria secondo il diritto canonico)

- P. Alois Hillebrand OFMCap, da 32 anni Vicario giudiziale della diocesi di Bolzano- Bressanone e giudice diocesano, viene esonerato dal suo incarico di Vicario giudiziale e nominato Vice-vicario giudiziale della diocesi

- Ivo Costanzi, parroco di Selva e S. Cristina, in aggiunta viene nominato decano della Val Gardena, responsabile dell’unità pastorale ”Union pasturela Gherdëina“ nonché parroco di Ortisei e Bulla-Roncadizza

- Giorgio Carli, cooperatore a Vipiteno e coordinatore per la pastorale in lingua italiana del decanato di Vipiteno nonché responsabile dei Diaconi permanenti, in aggiunta viene nominato incaricato parrocchiale di Trens

- Konrad Gasser, parroco di S. Andrea in Monte e incaricato parrocchiale di Albes, Sarnes, Eores e Luson lascia questi incarichi e viene nominato responsabile dell’unità pastorale Ortles nonché parroco di Prato allo Stelvio-Agumes e incaricato parrocchiale di Solda, Stelvio, Trafoi e Montechiaro.

- Michael Lezuo, parroco di Lazfons e incaricato parrocchiale di Velturno, lascia questi incarichi e viene nominato parroco di S. Andrea in Monte e incaricato parrocchiale di Albes, Sarnes, Eores e Luson.

- Georg Martin, decano di Chiusa-Castelrotto, responsabile dell’unità pastorale Chiusa- Sabiona, parroco di Chiusa nonché incaricato parrocchiale di Gudon, Ponte Gardena e Colma, in aggiunta viene nominato incaricato parrocchiale di Lazfons e Velturno.

- Kizito Yves Menanga, cooperatore a Brunico, lascia il suo incarico e viene nominato amministratore parrocchiale di S. Lorenzo di Sebato, Mantana e Onies. Rappresentante legale delle parrocchie sarà il decano Josef Knapp.

- Florian Öttl, responsabile dell’unità pastorale Ortles nonché parroco di Prato allo Stelvio-Agumes e incaricato parrocchiale di Solda, Stelvio, Trafoi e Montechiaro, lascia questi incarichi e viene nominato responsabile dell’unità pastorale Alta Val Passiria nonché parroco di Moso in Passiria, Plan, Plata, Corvara in Passiria e Stulles.

- Alois Pitscheider, decano della Val Gardena e responsabile dell’unità pastorale ”Union pasturela Gherdëina“ nonché parroco di Ortisei e Bulla-Roncadizza, lascia questi incarichi e viene nominato collaboratore pastorale nell’unità pastorale.

- Oswald Kuenzer, responsabile dell’unità pastorale Alta Val Passiria nonché parroco di Moso in Passiria, Plan, Plata, Corvara in Passiria e Stulles, lascia questi incarichi e viene nominato collaboratore pastorale nell’unità pastorale Bressanone.

- Franz Künig, parroco di S. Lorenzo di Sebato, Mantana e Onies, lascia questi incarichi e viene nominato collaboratore pastorale nell’unità pastorale Brunico-San Lorenzo.

- Karl Oberprantacher MHM, incaricato parrocchiale di Trens, lascia questo incarico.

- P. Anish Kizhackemundakam Antony CFIC, assistente spirituale all’ospedale di Bolzano e collaboratore pastorale nella parrocchia Sacra Famiglia di Bolzano, è stato esonerato da questi incarichi (dal 31.03.2024).

- P. Joseph Francis Kuttiyath CFIC, assistente spirituale presso l’ospedale di Bolzano e collaboratore pastorale nella parrocchia Madre Teresa di Calcutta di Bolzano nonché assistente spirituale dell’UNITALSI, è stato esonerato da questi incarichi (31.3.2024).