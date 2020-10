Dpcm, nessun preavviso alla Questura per la manifestazione di Bolzano

BOLZANO. La Digos di Bolzano ha inviato una comunicazione di notizia di reato alla procura della Repubblica, a carico di ignoti, per la violazione dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il mancato preavviso alla questura da parte dei promotori della manifestazione contro le misure governative per il contrasto al Covid-19, tenuta in Piazza della Vittoria a Bolzano nella serata di ieri, 28 ottobre.

Sono inoltre in corso accertamenti, anche attraverso l'esame di riprese video e fotografiche effettuate dalla polizia scientifica durante la manifestazione. Approfondimenti vengono svolti anche dalla polizia postale sull'origine dei messaggi di convocazione del sit-in apparsi sul web.