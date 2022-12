Fuga di gas in via Parma, strada chiusa e tecnici al lavoro

BOLZANO. Allarme in via Parma, che è stata chiusa al traffico, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Sassari e la rotatoria di via Milano. I vigili del fuoco e gli operai della SEAB sono al lavoro per riparare una fuga di gas. La tubatura danneggiata si trova sotto il manto stradale e in azione c'è un piccolo escavatore. Non ci sono persone evacuate e agenti della Polizia municipale bloccano l'accesso ai veicoli, ma non ai residenti della zona.