Guardia di finanza di Padova: sette arresti per frode fiscale, uno anche a Bolzano

PADOVA. Associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. È questo il reato che la procura di Rovigo contesta a sette destinatari di misure cautelari arrestati e ad altri indagati. Ad eseguire i provvedimenti sono stati gli uomini del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Padova.

Tra gli arrestati c'è anche pregiudicato di «Cosa nostra», già collaboratore di giustizia. Tre dei raggiunti dalla misura cautelare sono padovani, altre misure sono state eseguite a Verona, Treviso, Venezia e Bolzano.

Perquisizioni e accertamenti sono stati fatti, oltre che in Veneto e Trentino Alto Adige, anche in Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Sicilia. Impegnati oltre cento militari del comando provinciale di Padova, e dei reparti territoriali della Guardia di Finanza competenti per territorio.