Incendio a Bolzano, evacuato un appartamento

BOLZANO. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano sono stati chiamati per un incendio in un appartamento in via Cesare Battisti a Bolzano. Arrivati sul posto da diverse finestre del condominio usciva fumo denso e molti residenti erano fuggiti sulla strada o sui balconi.

L'incendio è stato rapidamente localizzato dai primi pompieri che sono entrati nel condominio che hanno scoperto che l'incendio era divampato in una cucina di un appartamento al primo piano. Le fiamme sono state rapidamente domate e le stanze sono state ventilate.

Poiché l'incendio aveva reso inagibile l'appartamento, sul posto è intervenuto l'ufficiale della protezione civile del comune di Bolzano che si è occupato di alloggiare d'urgenza le persone colpite. Oltre ai vigili del fuoco del corpo permanente sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Gries e un'ambulanza della Croce bianca, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.