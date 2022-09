Incidente a Grumes, morto il bolzanino Jozef Mohoric. L'altra vittima è un ventenne di Grauno

VAL DI CEMBRA. Uno era un un uomo di 49 anni di Bolzano, l'altro un giovane di appena vent'anni di Grauno.

Sono questi i profili dei due conducenti, rispettivamente della motocicletta - un'Aprilia Tuono - e della Fiat Panda che nel pomeriggio di oggi, 11 settembre, hanno perso la vita in un fortissimo scontro a Grumes sulla statale della Val di Cembra in Trentino.

Per Jozef Mohoric e Patrick Amort, questi i loro nomi, non c'è stato nulla da fare. Mohoric, bolzanino, era alla guida della motocicletta, semidistrutta nello schianto. La Fiat Panda su cui viaggiava Amort, abitante di Grauno in alta Val di Cembra, ha preso fuoco.

Nel tragico incidente non sono rimaste coinvolte altre persone, e non ci sono stati testimoni dell'accaduto.

Adesso spetterà ai Carabinieri fare luce sulla dinamica precisa dell'incidente, ma nel frattempo è forte il lutto a Bolzano e in tutti i comuni della Val di Cembra, quest'ultima terra dove il giovane Amort viveva.