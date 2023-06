Incidente frontale all’uscita della galleria del Virgolo, ferite le due conducenti

BOLZANO. Due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente frontale all'uscita della galleria del Virgolo a Bolzano.

Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio, 4 giugno, attorno alle 16.15, in corsia sud. Secondo le prime informazioni, un'autovettura ha invaso la corsia di marcia opposta tamponando un'altra auto che stava sopraggiungendo.

Nell'impatto sono rimaste ferite le due conducenti. Sul posto sono accorsi i soccorritori della Croce Bianca con il medico d'urgenza e i Vigili del Fuoco di Bolzano. Dopo i primi soccorsi, entrambe le donne sono state trasferite all'ospedale di Bolzano. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi.

In azione anche i carri attrezzi e i mezzi dei Vigili del Fuoco che in circa un'ora di lavoro si sono occupati del ripristino della sede stradale, e la Polizia Municipale a cui sono affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.