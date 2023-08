Investito in bici da un'auto pirata che poi fugge: grave un giovane

BOLZANO. Investimento pirata nella serata di venerdì 18 agosto, poco prima delle 23 in via Renon. Nei pressi della fermata degli autobus, di fronte all'stello, un giovane in bicicletta è stato investito da un'auto bianca e scaraventato a terra.

Soccorso, è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita, a quanto si apprende, ma le sue condizioni sono comunque considerate gravi.

Sul posto, insieme ai soccorritori, anche carabinieri e vigili urbani, che si sono subito messi alla ricerca del pirata della strada.