L’aeroporto di Sansepolcro rilevato da Thomas Gostner 

BOLZANO. Non ci potranno atterrare certo i Dash 400 di Sky Alps, ma dalla scorsa settimana anche l’aeroporto di Sansepolcro è dei Gostner. È stato Thomas Gostner, patron di Fri-El Green Power, uno dei leader europei per le energie rinnovabili, e anche socio della stessa Sky Alps guidata da Josef Gostner, ad acquisire l’aeroporto di Palazzolo, in Toscana, proprio ai confini con l’Umbria. Più che aeroporto in senso proprio di tratta di una «aviosuperficie». Vale a dire 870 metri di pista adatta per il traffico di aerei leggeri o di tipo turistico. E proprio qui sta lo snodo strategico di questa struttura che fa capo al più vasto comprensorio di Sansepolcro.



Uno dei borghi storici più importanti della provincia di Arezzo, sia sul piano artistico che paesaggistico, punta infatti molto sullo sviluppo dell’infrastruttura per aumentare l’arrivo di visitatori. Tanto che vi sono state grandi strette di mano tra il sindaco del comune toscano e Thomas Gostner al momento della firma del contratto di acquisto. Si è trattato di un passaggio di consegne tra gli storici proprietari della pista, la famiglia Pichi, imprenditori del territorio avvenuto nei giorni scorsi in Comune a Sansepolcro. La politica del borgo aretino e del suo comprensorio aveva da tempo sollecitato il passaggio di proprietà, in virtù della fama di cui la famiglia Gostner gode nel mondo aeronautico. «Per noi è una bellissima notizia» ha commentato il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti. Che si attende ora non tanto il potenziamento della pista, quanto di quello che c’è intorno, guardando in particolare all’aviosuperficie come vettore del turismo e della possibilità che, intorno, crescano anche nuove strutture ricettive. È probabile che Thomas Gostner crei degli hangar in vista di un possibile aumento del traffico aereo e della necessità di offrire strutture di supporto e assistenza. L’aviosuperficie possiede una pista inerbata di 870 metri ed è posta a 315 metri d’altezza. L’amministrazione di Sansepolcro sottolinea: «Thomas Gostner, grande appassionato di volo e innamorato della Toscana, ha deciso di investire su Sansepolcro rilevando l'avio superficie Palazzolo con l'intenzione di fare importanti investimenti». P.CA.