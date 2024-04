L'assessora Mair in visita al Comando dei Carabinieri: le sfide nella sicurezza

BOLZANO. L'assessora per la sicurezza pubblica e la prevenzione alla violenza, Ulli Mair, ha tenuto la visita inaugurale al Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Raffaele Rivola. Erano presenti anche il Comandante operativo e i comandanti delle compagnie di Bolzano, Bressanone, Brunico, Egna, Merano, Ortisei, San Candido, Silandro e Vipiteno.



A livello di contingente sul territorio, in provincia di Bolzano sono impegnati circa mille Carabinieri, suddivisi in 9 compagnie e 80 uffici dislocati in tutto l'Alto Adige. Tra i temi trattati durante l'incontro il bilinguismo del personale dei Carabinieri, i concorsi per personale bilingue nella provincia di Bolzano e il problema della ricerca di alloggi per il personale.



Il Comandante provinciale dei Carabinieri ha analizzato le tendenze attuali nel campo della pubblica sicurezza e ha illustrato all'assessora Mair le sfide nel campo della pubblica sicurezza, spiegando in particolare come un'analisi delle tendenze criminali abbia permesso una pianificazione più efficiente dei servizi di pattugliamento. Di conseguenza, anche gli arresti in flagranza sono aumentati, soprattutto per furti, rapine e reati legati alle droghe. Nei primi tre mesi dell'anno in corso, gli arresti sono aumentati del 39,6% rispetto allo stesso periodo del 2023.

I Carabinieri hanno collaborato intensamente con gli uffici per i giovani, le scuole ed altre istituzioni sociali per prevenire reati da parte di minori.



«Nell'ambito della pubblica sicurezza è assolutamente necessario che la Giunta provinciale possa coordinarsi con le forze di sicurezza del Paese: un lavoro che ci permetta di individuare e definire strategie comuni», ha sottolineato l'assessora Mair.



«Ringrazio i Carabinieri per il loro servizio alla sicurezza. Per noi il personale bilingue è particolarmente importante, così come le misure preventive. In qualità di assessora per la pubblica sicurezza, lavoro sulla base del programma di coalizione per l'attivazione del fondo di sicurezza per equipaggiare le forze dell'ordine nella misura necessaria per garantire la sicurezza pubblica», ha ribadito l'assessora Mair.



«La visita dell'assessora Mair è per noi un grande onore, poiché dimostra la vicinanza e la sensibilità della Provincia verso la questione della sicurezza. Per noi Carabinieri, che operiamo in tutta la provincia e ci occupiamo del 67% di tutti i reati, il sostegno da parte della Provincia dell'Alto Adige è molto importante», ha dichiarato il Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Raffaele Rivola.