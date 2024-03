Ladro sorpreso in un garage a Gries: denunciato

BOLZANO. Continua l’azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Bolzano anche per contrastare i furti in abitazioni e nelle loro pertinenze. Lo scorso fine settimana un equipaggio della Sezione Radiomobile è intervenuto in un garage del quartiere Gries – San Quirino poiché un residente aveva sentito dei rumori sospetti provenienti dai garage.

Un approfondito controllo del piano seminterrato di quello stabile ha permesso di rinvenire, all’interno di un garage, un uomo trovato in possesso di oggetti per lo scasso e una borsa contenente oggetti di cui non sapeva dare giustificazioni circa il possesso.

Il soggetto, con precedenti, è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.