Massacrato sul bus, Vettorato: “Serve un centro per il rimpatrio al più presto”

BOLZANO. Il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano Giuliano Vettorato interviene offrendo una soluzione in seguito alla violenza di giovedì sera, in cui un signore è stato massacrato di botte su un autobus di linea da due uomini identificati da una testimone come stranieri, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol.

"Sono necessari i centri per il rimpatrio – esordisce Vettorato –. Le Province autonome di Bolzano e Trento devono ragionare insieme sull'istituzione di un centro per il rimpatrio al più presto. Immigrati irregolari, soprattutto violenti come in questo caso, non possono rimanere sul nostro territorio. Se viene dato loro soltanto un foglio di via, poi rimangono qui. Vanno rimpatriati e mi impegnerò come vicepresidente perché un centro per il rimpatrio sia istituito. Sarà anche uno strumento in più per le Forze dell'Ordine, a cui vanno la mia massima fiducia e stima" le parole del vicepresidente Vettorato.