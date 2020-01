Parco stazione, cinque denunce per spaccio negli ultimi giorni

BOLZANO. I Carabinieri di Bolzano, nel corso delle giornate di sabato, domenica e lunedì pomeriggio, a più riprese, hanno controllato a più riprese la zona della stazione ferroviaria di Bolzano denunciando poi cinque persone per spaccio di droga.

Nella rete sono finiti quindi quattro stranieri di origine nigeriana, un 36enne e tre di 28 anni, che a più riprese e in orario pomeridiano e serale del week end, sono stati notati dai carabinieri cedere alcuni grammi di eroina a dei consumatori, segnatamente uno di 29 anni, uno di 32 anni ed uno di 18 anni. I consumatori sono stati segnalati al Commissariato del Governo.

Un'altra denuncia è scattata per un nigeriano di 34 anni che alla vista dei militari in divisa si è allontanato dai giardini della stazione dirigendosi in via Garibaldi. Subito raggiunto e sottoposto a controllo, l'uomo aveva in tasca cinque dosi di eroina pronta alla vendita, del peso complessivo di tre grammi, nonché 760 euro.