Prosciuga il conto corrente di un anziano, donna a processo a Bolzano

BOLZANO. Una donna sudamericana di 52 anni è accusata di appropriazione indebita per essersi impossessata, a più riprese, del denaro di un anziano altoatesino, che oggi ha 82 anni.

L'uomo, lusingato dalla compagnia della donna, accettò la proposta di aprire un conto corrente condiviso, nel quale lui versava i soldi della sua pensione: il conto venne di fatto gestito dalla donna che, dal 2013 al 2020, si sarebbe impossessata del denaro dell'anziano, per complessivi 76mila euro.

La donna avrebbe anche annullato l'addebito automatico, dal conto dell'anziano, all'Ipes per l'affitto dell'alloggio, con il risultato che l'uomo è stato anche sfrattato per morosità. Oggi in tribunale è iniziato il processo. L'anziano si è costituito parte civile con l'avvocato Marco Ferretti.