Spaccata al Pub Murphy’s. Il ladro si barrica in bagno 

BOLZANO. Cercava denaro. Ma era anche alterato e fuori controllo. Solo così si spiega la decisione presa da un venticinquenne del Gambia di mandare in frantumi, alle 3.30 del mattino, le vetrine del Pub Murphy's, in via Parma. Inutile dire che il fragore causato dalla spaccata ha buttato giù dal letto diversi residenti della zona che, allarmati, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine al numero unico di emergenza 112.

Sul posto, in una manciata di minuti, sono arrivate le pattuglie dei Carabinieri e le volanti della Polizia di Stato. L’intervento è stato tanto rapido che il personale in divisa, entrato nel locale, si è trovato faccia a faccia con il ladro il quale, preso alla sprovvista, ha pensato bene di infilarsi nel bagno, probabilmente sperando di scappare dalla finestra. Ma la finestra, in quel bagno, non c’è. Nel frattempo, al pub, che è al civico 95 di via Parma e si affaccia sulla rotatoria con via Milano e via Gutenberg, era arrivato anche il titolare, Telul Dumani, che ha acceso le luci agevolando il compito delle forze dell’ordine. Pur senza via di fuga, però, il malvivente, di uscire dalla toilette, non ne voleva proprio sapere e così, gli uomini in divisa hanno incominciato a irrorare il piccolo bagno di spray al peperoncino, spruzzandolo da sotto la porta. Alla fine, quando il locale è stato saturo di aria diventata ormai irrespirabile, il venticinquenne ha dovuto arrendersi e consegnarsi alle forze dell’ordine che lo stavano aspettando, pronte ad usare anche i taser se la situazione l’avesse reso necessario. Per fortuna, non è servito usare pistola elettrica e il giovane africano è stato condotto al comando provinciale dei carabinieri di via Dante, dove è stato arrestato e accolto in una delle camere di sicurezza della caserma. Subito restituiti al titolare del pub 200 euro di fondo cassa che il ladro aveva fatto in tempo ad arraffare.

Probabilmente, già in queste ore, comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Affranto Telul Dumani, che si è trovato il locale completamente sottosopra e devastato. Nella sua furia, infatti, il ragazzo ha distrutto suppellettili e perfino i sanitari, la ventola d’aerazione e la porta della toilette. «Difficile andare avanti così - ha detto Dumani, che gestisce da anni il pub Murphy’s Anche perché questa è la terza volta che subisco danneggiamenti e tentativi di furto. Le spese sono alte ed è difficile andare avanti, se poi succedono anche queste cose...»

Sull’episodio e sull’ottimo risultato operativo si è espresso il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Raffaele Rivola: «Il modello di controllo del territorio applicato a Bolzano, con una copertura completa di tutti i settori, consente alle forze dell’ordine un tasso di interventi in flagranza molto elevato. Ringrazio i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato intervenuti a supporto, per aver dimostrato un’ottima intesa e sinergia». .