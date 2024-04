Spaccio nelle case Ipes: arrestato un bolzanino di 24 anni grazie alle segnalazioni dei cittadini

BOLZANO. Da tempo alla Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Polizia di Stato erano pervenute segnalazioni da parte di cittadini che riferivano uno strano andirivieni di giovani in atteggiamenti sospetti nei pressi dello stabile Ipes in Piazza Matteotti.



Ieri, venerdì 19 aprile, gli uomini della Narcotici, sono entrati in azione e hanno identificato un giovane bolzanino ritenuto il punto di riferimento dei vari "clienti" tossicodipendenti. Il ragazzo, di 24 anni, era già noto per specifici precedenti penali e di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Colto in flagrante e fermato nel sottoscala del palazzo, mentre stava rovistando all'interno di una botola di servizio, era anche in possesso di 3 involucri di nylon contenenti circa un etto di cocaina.



La successiva perquisizione nell'appartamento ha consentito il sequestro di altri 50 grammi di hashish, di un bilancino di precisione con tracce di sostanze stupefacenti nonché materiale per il confezionamento delle stesse. Condotto negli Uffici di Largo Palatucci per il prosieguo delle attività di Polizia Giudiziaria, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Sono tuttora in corso ulteriori indagini finalizzate a ricostruire il "giro" di clienti soliti rifornirsi dal giovane e i canali di approvvigionamento della droga utilizzati da quest'ultimo. In considerazione della situazione riscontrata dagli Agenti e della gravità dei precedenti a suo carico, il Questore di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti misure di prevenzione personale come daCodice delle Leggi Antimafia dell'Avviso Orale.