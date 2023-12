Tabaccaio aggredito in via Fago, la Lega: «Serve più controllo in città»

BOLZANO. Il Gruppo consiliare della Lega a Bolzano, con il capogruppo Roberto Selle, esprime solidarietà al tabaccaio aggredito in via Fago e alla sua famiglia, per "l'ennesimo grave episodio di violenza accaduto in città”. “Purtroppo non è la prima volta che un commerciante nel quartiere di Gries è vittima di una rapina. Negli ultimi anni, diverse rapine sono avvenute nelle strade circostanti, causando preoccupazione tra gli abitanti e i negozianti che ora si sentono meno sicuri", si legge in una nota del Carroccio.

"Inoltre di recente il quartiere è stato colpito anche da furti nelle case. Come Lega, abbiamo sempre dato priorità alle questioni legate alla sicurezza e alla legalità, tuttavia sembra che tali valori non vengano considerati dall'amministrazione comunale," così Niccolò Dottori, consigliere di circoscrizione Gries-San Quirino. "Rimango esterrefatto - scrive Selle - che anche in via Fago possano accadere simili fatti criminosi, serve assolutamente maggior controllo della città".